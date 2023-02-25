İlya Aleksievich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Aleksievich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Aleksievich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Aleksievich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Aleksievich 10 Şubat 1991 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Алексиевич Илья Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Aleksievich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. İlya Aleksievich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Aleksievich'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Aleksievich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Aleksievich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlya Aleksievich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Aleksievich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2011 yılında Gomel

1 Ocak 2013 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2016 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

5 Ağustos 2017 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2017 yılında Soligorsk

11 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

12 Şubat 2019 yılında FK Minsk

4 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2021 yılında Krumkachi

3 Mart 2022 yılında Gomel

İlya Aleksievich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Aleksievich şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

İlya Aleksievich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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