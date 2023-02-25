İlya Bogdanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Bogdanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Bogdanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Bogdanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Bogdanovich 30 Ocak 2004 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Богданович Илья Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Bogdanovich Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Bogdanovich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Bogdanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Bogdanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Bogdanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Bogdanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh Brest U19

2 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

İlya Bogdanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Bogdanovich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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