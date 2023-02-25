İlya Boltrushevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Boltrushevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Boltrushevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Boltrushevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Boltrushevich 30 Mart 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Болтрушевич Илья Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Boltrushevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Boltrushevich'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Boltrushevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilyaboltrushevich_08/

İlya Boltrushevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Boltrushevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Boltrushevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Boltrushevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Soligorsk II

31 Aralık 2017 yılında Mogilev II

11 Mart 2019 yılında Dnyapro Mogilev

12 Mart 2019 yılında FK Lida

31 Aralık 2019 yılında Dnyapro Mogilev

24 Şubat 2020 yılında Belshina

17 Temmuz 2020 yılında FK Smorgon

9 Şubat 2021 yılında Dnepr Mogilev

24 Şubat 2022 yılında Isloch

31 Aralık 2022 yılında Dnepr Mogilev

İlya Boltrushevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Boltrushevich şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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