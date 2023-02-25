İlya Branovets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Branovets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Branovets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Branovets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Branovets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Branovets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Branovets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Branovets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Branovets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Branovets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Branovets 16 Nisan 1990 tarihinde Slutsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Брановец Илья Васильевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Branovets Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 1 Ocak 2008 tarihinde katılmıştır. İlya Branovets'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Branovets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Branovets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Branovets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Branovets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FK Slutsk

15 Eylül 2014 yılında Volna Pinsk

1 Aralık 2014 yılında FK Slutsk

İlya Branovets kimdir

İlya Branovets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Branovets şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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İlya Branovets nereli

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