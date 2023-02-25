İlya Dzhugir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Dzhugir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Dzhugir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Dzhugir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Dzhugir 11 Şubat 1999 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Джугир Илья Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Dzhugir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Dzhugir'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Dzhugir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/il_dzhugir10/

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İlya Dzhugir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Dzhugir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Dzhugir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Dzhugir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Zhodino

2 Ağustos 2018 yılında Granit

31 Aralık 2018 yılında Torpedo Zhodino

4 Mart 2019 yılında FK NFK

12 Ağustos 2019 yılında Torpedo Zhodino

1 Nisan 2020 yılında Orsha

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2021 yılında Kronon

1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino

İlya Dzhugir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Dzhugir şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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