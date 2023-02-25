İlya Fedorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Fedorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Fedorenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Fedorenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Fedorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Fedorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Fedorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Fedorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Fedorenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Fedorenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Fedorenko 10 Mayıs 1985 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Федоренко Илья Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Fedorenko Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Fedorenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Fedorenko'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Fedorenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Fedorenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Fedorenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Fedorenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Polesye-2 Kozen

1 Temmuz 2004 yılında Vertikal

1 Ocak 2005 yılında FK Mozyr-ZLiN

1 Temmuz 2005 yılında Vertikal

1 Temmuz 2006 yılında FK Mozyr

1 Ocak 2007 yılında Zhodino II

1 Temmuz 2007 yılında FK Mozyr

1 Ocak 2008 yılında Slavia

1 Ocak 2012 yılında Gomelzheldor

1 Ocak 2015 yılında Vertikal

1 Şubat 2017 yılında Zhitkovichi

1 Ocak 2018 yılında Ivatsevichi

13 Nisan 2020 yılında Meliorator

1 Mart 2021 yılında BK Maxline

İlya Fedorenko kimdir

İlya Fedorenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Fedorenko şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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İlya Fedorenko nereli

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