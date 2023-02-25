İlya Grishchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Grishchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Grishchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Grishchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Grishchenko 18 Aralık 2000 tarihinde Balakovo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Грищенко Илья Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Grishchenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. İlya Grishchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Grishchenko'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Grishchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Grishchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Grishchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Grishchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zenit II

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2020 yılında Sokol Saratov

1 Temmuz 2020 yılında Orsha

1 Nisan 2021 yılında FK Malorita

1 Mart 2022 yılında Energetik-BGU

İlya Grishchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Grishchenko şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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