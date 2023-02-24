İlya Guchmazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Guchmazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Guchmazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Guchmazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Guchmazov 14 Nisan 2001 tarihinde Vidnoe, Moskva Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гучмазов Тимурович Илья şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Guchmazov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Guchmazov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Guchmazov'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Guchmazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Guchmazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Guchmazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Guchmazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağustos 2020 yılında Graficar U19

1 Ocak 2021 yılında Internacional

26 Ağustos 2021 yılında Zvijezda 09

3 Mart 2022 yılında Po­dri­nje

16 Şubat 2023 yılında Sloga Meridian

İlya Guchmazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Guchmazov şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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