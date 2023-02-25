İlya Kalachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kalachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kalachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kalachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kalachev 18 Ocak 2000 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калачёв Илья Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kalachev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İlya Kalachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Kalachev'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 7 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Kalachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kalachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Kalachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kalachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

25 Eylül 2020 yılında Tom Tomsk

25 Şubat 2021 yılında Dinamo 2

25 Şubat 2021 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2021 yılında Dinamo 2

8 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

12 Temmuz 2022 yılında Isloch

İlya Kalachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kalachev şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İlya Kalachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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