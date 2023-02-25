İlya Kazlovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kazlovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kazlovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Kazlovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Kazlovskiy 21 Ekim 1993 tarihinde Smolevichi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Казловский Илья Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Kazlovskiy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Kazlovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Kazlovskiy'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlya Kazlovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Kazlovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Slonim
1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Minsk
1 Ocak 2016 yılında FK Klezk
1 Ocak 2017 yılında Osipovichi
1 Temmuz 2018 yılında Sputnik
1 Şubat 2020 yılında SMI Autotrans
10 Şubat 2021 yılında BK Maxline
3 Mart 2022 yılında ZY Zhodino
İlya Kazlovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Kazlovskiy şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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