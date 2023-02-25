İlya Kolpachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kolpachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kolpachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kolpachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kolpachuk 9 Ekim 1990 tarihinde Beryosa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Колпачук Илья Федорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kolpachuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Kolpachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Kolpachuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Kolpachuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilya_kovalchyk/

İlya Kolpachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kolpachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Kolpachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kolpachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2012 yılında Volna Pinsk

3 Aralık 2013 yılında Gomel

26 Mart 2014 yılında Granit

5 Aralık 2014 yılında Gomel

27 Şubat 2015 yılında Gorodeya

21 Temmuz 2017 yılında Atlantas

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2018 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2019 yılında Rukh

14 Şubat 2021 yılında Zhetysu

5 Şubat 2022 yılında Dynamo Brest

İlya Kolpachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kolpachuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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