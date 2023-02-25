İlya Kukharchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kukharchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Kukharchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Kukharchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kukharchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kukharchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kukharchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kukharchik 10 Mart 1997 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кухарчик Илья Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kukharchik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Kukharchik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Kukharchik'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Kukharchik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuhaa_14/

İlya Kukharchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kukharchik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Kukharchik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kukharchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BATE II

14 Mart 2017 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2017 yılında BATE II

2 Mart 2018 yılında Vitebsk

23 Mart 2018 yılında FK Baranovichi

23 Temmuz 2018 yılında Vitebsk

24 Temmuz 2018 yılında Belshina

27 Ocak 2020 yılında Torpedo Zhodino

1 Ağustos 2021 yılında Belshina

31 Aralık 2021 yılında Torpedo Zhodino

7 Şubat 2022 yılında Belshina

İlya Kukharchik kimdir

İlya Kukharchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kukharchik şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İlya Kukharchik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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İlya Kukharchik nereli

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