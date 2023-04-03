İlya Kvasnytsya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kvasnytsya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kvasnytsya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kvasnytsya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kvasnytsya 20 Mart 2003 tarihinde Doroshivtsi, Chernivtsi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Квасниця Ілля Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kvasnytsya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. İlya Kvasnytsya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Kvasnytsya'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Kvasnytsya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kvasnytsya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Kvasnytsya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kvasnytsya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

İlya Kvasnytsya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kvasnytsya şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlya Kvasnytsya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bukovyna Chernivtsi (2015-2016), Shakhtar Donetsk (2017), Bukovyna Chernivtsi (2017-2018), UFK-Karpaty Lviv (2018-2019)

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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