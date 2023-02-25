İlya Lukashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Lukashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Lukashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Lukashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Lukashevich 1 Ağustos 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукашевич Илья Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Lukashevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Lukashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Lukashevich'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İlya Lukashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukashevich.ila/

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İlya Lukashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Lukashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Lukashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Lukashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk

22 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

19 Temmuz 2019 yılında Proleter

2 Temmuz 2020 yılında Soligorsk

29 Eylül 2020 yılında Gorodeya

31 Aralık 2020 yılında Soligorsk

9 Nisan 2021 yılında Sputnik

30 Haziran 2021 yılında Soligorsk

19 Ağustos 2021 yılında Energetik-BGU

5 Ocak 2023 yılında Soligorsk

İlya Lukashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Lukashevich şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İlya Lukashevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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