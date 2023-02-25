İlya Manaenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Manaenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Manaenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Manaenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Manaenkov 18 Ocak 1999 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Манаенков Илья Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Manaenkov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Manaenkov'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Manaenkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/m_jr.77?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Haberin Devamı

İlya Manaenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Manaenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Manaenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Manaenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BATE II

12 Mart 2019 yılında Sputnik

9 Ağustos 2019 yılında BATE II

14 Ağustos 2019 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2019 yılında BATE II

5 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

14 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino

İlya Manaenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Manaenkov şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.