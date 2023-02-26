İlya Markovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Markovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Markovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Markovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Markovskyi 6 Haziran 1997 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Марковський Ілля Ернестович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Markovskyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. İlya Markovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Markovskyi'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Markovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Markovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Markovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Markovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chornomorets II

28 Ocak 2016 yılında Rudar Velenje

2 Şubat 2018 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

28 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

21 Ocak 2019 yılında PAOK

28 Ocak 2019 yılında AO Trikala

30 Haziran 2019 yılında PAOK

1 Ağustos 2019 yılında Ethnikos

30 Haziran 2020 yılında PAOK

13 Temmuz 2020 yılında EN Paralimniou

30 Temmuz 2021 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

3 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

İlya Markovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Markovskyi şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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