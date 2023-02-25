İlya Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Medvedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Medvedev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Medvedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Medvedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Medvedev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Medvedev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Medvedev 21 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Медведев Илья Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Medvedev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Medvedev'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Medvedev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Medvedev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Medvedev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Medvedev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Brest II

1 Temmuz 2020 yılında Rukh II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2021 yılında Osipovichi

İlya Medvedev kimdir

İlya Medvedev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Medvedev şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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İlya Medvedev nereli

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