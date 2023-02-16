İlya Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Polyakov 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Ілля Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Polyakov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Polyakov, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Polyakov'nin SC Verl ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Polyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlya Polyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2022 yılında SC Verl U19

1 Ocak 2023 yılında SC Verl

İlya Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Polyakov şuan SC Verl takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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