İlya Rutskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Rutskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Rutskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Rutskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Rutskiy 3 Aralık 1999 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Руцкий Илья Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Rutskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. İlya Rutskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Rutskiy'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Rutskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rutskiy_99

İlya Rutskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Rutskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Rutskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Rutskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2018 yılında Belshina

24 Mart 2020 yılında Sputnik

31 Aralık 2020 yılında Belshina

5 Mart 2021 yılında Slavia

İlya Rutskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Rutskiy şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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