İlya Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Sen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Sen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Sen 14 Ocak 1999 tarihinde Nesvizh şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сень Илья Игоревич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Sen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Sen'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Sen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/senilya7?igshid=YmMyMTA2M2Y=

İlya Sen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Sen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlya Sen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Sen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2020 yılında Sputnik

31 Aralık 2020 yılında BATE II

26 Şubat 2021 yılında Dnepr Mogilev

14 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Volna Pinsk

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

İlya Sen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Sen şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.