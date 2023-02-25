İlya Sushchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Sushchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Sushchinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Sushchinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Sushchinskiy 22 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сущинский Илья Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Sushchinskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Sushchinskiy'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Sushchinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Sushchinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Sushchinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Sushchinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2022 yılında Volna Pinsk

İlya Sushchinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Sushchinskiy şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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