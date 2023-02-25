İlya Sviridenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Sviridenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Sviridenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Sviridenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Sviridenko 9 Ekim 2002 tarihinde Osipovichi şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Свириденко Илья Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Sviridenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk II futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İlya Sviridenko'nin Shakhter Soligorsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Sviridenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Sviridenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Sviridenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Sviridenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Soligorsk II

2 Temmuz 2022 yılında Shakhter

25 Kasım 2022 yılında Soligorsk II

İlya Sviridenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Sviridenko şuan Shakhter Soligorsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İlya Sviridenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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