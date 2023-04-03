İlya Tikhomirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Tikhomirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Tikhomirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Tikhomirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Tikhomirov 6 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тихомиров Илья Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Tikhomirov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. İlya Tikhomirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Tikhomirov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlya Tikhomirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Tikhomirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ocak 2022 yılında Akademia FCSM
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
İlya Tikhomirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Tikhomirov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.
İlya Tikhomirov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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