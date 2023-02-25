İlya Trachinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Trachinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Trachinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Trachinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Trachinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Trachinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Trachinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Trachinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Trachinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Trachinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Trachinskiy 29 Mayıs 1989 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Трачинский Илья Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Trachinskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. İlya Trachinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Trachinskiy'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Trachinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilya_tra/

İlya Trachinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Trachinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Trachinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Trachinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Volna Pinsk

31 Aralık 2009 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2011 yılında Vitebsk

1 Ocak 2013 yılında Isloch

13 Mart 2014 yılında Smolevichi

1 Ocak 2015 yılında Utenis

22 Mart 2016 yılında Silas

1 Ocak 2017 yılında FK Slutsk

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında Granit

28 Ocak 2019 yılında FK NFK

16 Ağustos 2019 yılında Slonim

17 Nisan 2020 yılında Dnepr Rogachev

İlya Trachinskiy kimdir

İlya Trachinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Trachinskiy şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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İlya Trachinskiy nereli

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