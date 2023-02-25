İlya Tyunis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Tyunis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Tyunis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Tyunis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Tyunis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Tyunis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Tyunis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Tyunis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Tyunis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Tyunis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Tyunis 4 Temmuz 1994 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тюнис Илья Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Tyunis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Tyunis'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Tyunis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilya_tsiunis/

İlya Tyunis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Tyunis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Tyunis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Tyunis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2014 yılında Gorodeya

1 Temmuz 2015 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2016 yılında Neman Stolbtsy

31 Aralık 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Vranje

1 Ocak 2018 yılında Oshmyany-BDUFK

16 Ağustos 2019 yılında Orsha

1 Ocak 2020 yılında Viktoria MG

31 Temmuz 2021 yılında FK Uzda

1 Nisan 2022 yılında Osipovichi

İlya Tyunis kimdir

İlya Tyunis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Tyunis şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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İlya Tyunis nereli

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