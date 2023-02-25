İlya Vasilevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasilevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Vasilevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Vasilevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Vasilevich 14 Nisan 2000 tarihinde Ivatsevichi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Василевич Илья Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Vasilevich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Vasilevich'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Vasilevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasilevich_ilya/

İlya Vasilevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Vasilevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Vasilevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Vasilevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Baranovichi Reserves

15 Nisan 2018 yılında Shakhtar II

6 Ağustos 2019 yılında BATE II

19 Mart 2020 yılında Slavia

31 Aralık 2020 yılında BATE II

1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

İlya Vasilevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Vasilevich şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlya Vasilevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fortuna Minsk

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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