İlya Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Vasiljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Vasiljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Vasiljev 24 Nisan 1997 tarihinde Gorbunki, Leningrad Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Васильев Илья Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Vasiljev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. İlya Vasiljev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Vasiljev'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Vasiljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Vasiljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Vasiljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Vasiljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Dinamo Bryansk

18 Mart 2020 yılında Vitebsk

22 Mart 2021 yılında Belshina

İlya Vasiljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Vasiljev şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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