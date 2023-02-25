İlya Zavadskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zavadskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zavadskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Zavadskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Zavadskiy 2 Ağustos 1995 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Завадский Илья Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Zavadskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Zavadskiy'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
İlya Zavadskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Zavadskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
İlya Zavadskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Zavadskiy şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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