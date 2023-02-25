İlya Zavadskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zavadskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İlya Zavadskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Zavadskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.