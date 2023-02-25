İlya Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Zhukov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zhukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Zhukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Zhukov 5 Mayıs 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жуков Илья Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Zhukov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. İlya Zhukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Zhukov'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Zhukov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilia_zhukov_

İlya Zhukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Zhukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Zhukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Zhukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Minsk II

11 Mart 2022 yılında FK Smorgon

İlya Zhukov kimdir

İlya Zhukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Zhukov şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

İlya Zhukov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İlya Zhukov nereli

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