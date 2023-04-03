İlya Zubenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zubenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zubenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Zubenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Zubenko 29 Mayıs 2006 tarihinde Salsk, Rostov Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зубенко Илья Артемович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Zubenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Zubenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. Akademia FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Zubenko'nin Akademia FK Rostov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlya Zubenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Zubenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia Rostov
İlya Zubenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Zubenko şuan Akademia FK Rostov takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
İlya Zubenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Rusya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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