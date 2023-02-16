İlyas Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Aksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Aksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Aksu 1 Mart 1990 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlyas Aksu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Aksu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyas Aksu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlyas Aksu'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlyas Aksu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilyasaksu03/

İlyas Aksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Aksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlyas Aksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Aksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2013 yılında Elbistan Bld

26 Ağu 2014 yılında Nevşehir Gençlik

15 Ocak 2015 yılında Kozan Belediye

13 Ocak 2017 yılında Çatalcaspor

18 Ağu 2017 yılında Artvin Hopaspor

20 Eylül 2018 yılında 1926 Bulancak

18 Eylül 2019 yılında Adıyaman 1954

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Görelespor

4 Haziran 2021 yılında Elbistan Spor

28 Ekim 2021 yılında Kozan Spor FK

3 Temmuz 2022 yılında Mazıdağı Fosfat

12 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

İlyas Aksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Aksu şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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