ATV'nin en sevilen dizilerinden olan ve büyük bir ilgiyle yıllardır izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyirciyi üzecek bir veda yaşanılacağı söyleniyor. EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine can veren Ozan Akbaba'nın diziden ayrılacağı konuşuluyor. İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu? Ozan Akbaba EDHO'DAN neden ayrılıyor? sorularını merak edenler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İLYAS ÇAKIRBEYLİ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILIYOR MU?

2015 yılından bu yana ekranlarda olan ve geçtiğimiz günlerde sezon finali ile ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Aksiyonu bol dizinin yeni sezon çekimleri merak edilirken ayrılık haberinin gelmesi dizi severleri oldukça üzdü.

Dizinin yeni sezonunda Ozan Akbaba'nın diziye veda edeceği iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarına bu sene Ağustos ayında başlanması beklenen dizide İlyas Çakırbeyli karakterinin sonuna gelindi.

OZAN AKBABA EDHO'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Dizinin 7. yeni sezonunda İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın diziye veda edeceği kesinleşti. EDHO'nun başrol oyuncularından Ozan Akbaba henüz yeni sezonun başında 200. bölümde diziye veda edeceği öğrenildi.

Ozan Akbaba'nın önceki dönemlerde yaptığı açıklamalara göre gönlünün daha çok sinemadan yana olduğu anlaşılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları ise İlyas Çakırbeyli'nin diziden ayrılmasının, dizinin final olmasına sebep olacağını iddia ediyor.