İlyas Chouaref kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Chouaref Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Chouaref adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Chouaref Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Chouaref 12 Aralık 2000 tarihinde Châteauroux şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Chouaref Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. İlyas Chouaref, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Chouaref'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlyas Chouaref Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sakkhito10/

İlyas Chouaref Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İlyas Chouaref isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlyas Chouaref Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Chouaref futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

İlyas Chouaref Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Chouaref şuan FC Sion takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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