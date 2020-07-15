İlyas el-Fahfah kimdir? Afrika ülkesi Tunus'ta 27 Şubat'tan beri başbakanlık koltuğunda oturan İlyas el-Fahfah Tunus'un Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sundu. Peki İlyas el-Fahfah kimdir? Detaylar haberimizde...

İLYAS EL-FAHFAH KİMDİR?

İlyas el-Fahfah 1972 yılında dünyaya gelmişti.

İlyas el-Fahfah Tunuslu bir siyasetçidir.

İlyas el-Fahfah, ülkesi Tunus'ta 27 Şubat 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

Önceli Yusuf Şahid sonrası Başbakanlığa atanan İlyas el-Fahfah, Hammadi Cibali hükûmetlerinde 2011-2013 yılları arasında Turizm Bakanlığı, 2012-2014 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı yapmıştı.

Tunus medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği ifade edildi.

Haberlere göre görüşme sırasında Başbakan Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah'tan istifasını istediği belirtilmişti.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217 sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.