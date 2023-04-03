İlyas Lefrancq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Lefrancq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Lefrancq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Lefrancq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Lefrancq 3 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da إلياس ليفرانك şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Lefrancq Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Lefrancq'nin KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlyas Lefrancq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Lefrancq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas Lefrancq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Lefrancq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U18

1 Temmuz 2021 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2022 yılında KV Mechelen

İlyas Lefrancq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Lefrancq şuan KV Mechelen takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlyas Lefrancq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Mechelen, OH Leuven (-2021)

Fas U20 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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