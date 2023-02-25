İlyas Talbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Talbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Talbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Talbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Talbi 13 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Talbi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Talbi'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlyas Talbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Talbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas Talbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Talbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında WA Tlemcen

4 Temmuz 2022 yılında NC Magra

İlyas Talbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Talbi şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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