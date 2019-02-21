İlyas Yalçıntaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İlyas Yalçıntaş'ın sevgilisi kim?

İlyas Yalçıntaş, X factor programında söylediği "İncir" adlı şarkıyla tanındı. Şarkıyı dinleyenler ve İlyas Yalçıntaş hakkında bilgi edinmek isteyenler internet üzerinde İlyas Yalçıntaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? gibi soruların cevabını arıyor. Peki İlyas Yalçıntaş kimdir? Sorunun cevabını haberimizde bulacaksınız.

İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1989 yılında İstanbul’da doğan İlyas Yalçıntaş, X Factor isimli yarışma da kendi bestelediği İncir isimli şarkısıyla yarıştı ve bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini çekti.

Lise eğitimini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Lisesinde tamamlayan İlyas Yalçıntaş arkadaşı ile birlikte bestelediği şarkısı ile bir anda Türkiye gündemini sarsarak çıkış yaptı. Sonrasında Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası ile yeniden düzenlediği İncir şarkısı TTNET Müzik ve Kral Pop’ta 1. sırayı aldı. İlerleyen zamanlarda büyük işlere imza atacağı öngörülen İlyas Yalçıntaş’ın menajerliğini 565 Yapım üstleniyor.

Enbe Orkestrası ile yolunun kesişmesini “X Factor Star Işığı” yarışmasında bestesi Orçun Karaman’a Sözleri İskender Kürekçi’ye ait olan İncir şarkısının çok beğenilmesi üzerine Samsun Demir’in Behzat Gerçeker ile tanıştırması ile Enbe Orkestrası ile çalışmaya başladı ve iki şarkı ile yer aldı. Kariyerinin dönüm noktası olduğu söyleyen İlyas Yalçıntaş ileride çok farklı projelere imza atacaklarını söyledi.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN ALBÜMLERİ

2015 yılında; ilk single çalışması olan İncir'i, ikinci single çalışması olan Olmazsa Olmazımsın'ı ve ilk albümü olan Aşk Adam Seçiyor'u çıkarmıştır. İncir adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ile, Olmazsa Olmazımsın adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ve Büşra Periz ile ortak çalışmıştır. 2016 yılında ikinci albümü olan İçimdeki Duman'ı çıkarmıştır. 2015 yılında çıkardığı tüm single ve albümleri 2016 yılında çıkardığı İçimdeki Duman adlı albümünde toplamıştır. İçimdeki Duman albümünde yer alan "İncir", "Olmazsa Olmazımsın", "Nefes" ve "İçimdeki Duman" "Bu Nasıl Veda" adlı şarkılara klipler çekilmiştir. Mayıs 2018'de, Feride Hilal Akın ile düet yaptığı teklisi Şehrin Yolu yayımlamıştır. Şarkının sözü İlyas Yalçıntaş'a, bestesi İlyas Yalçıntaş ve Emre Can Yıldız'a, ve düzenlemesi Aytaç Kart'a aittir.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

İlyas Yalçıntaş, sevgilisi olursa hayranlarının üzülmemesi için bunu gizleyeceğini belirtmişti

DİSKOGRAFİSİ

İçimdeki Duman (2016)

Şehrin Yolu feat. Feride Hilal Akın (2018)

ÖDÜLLERİ

2015 - 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist

2016 - 3.En Moda Dergisi Ödülleri Yılın En Çok İstek Alan Şarkısı (İncir)

2016 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Cover Şarkı (Nefes)