İlyaz Safi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyaz Safi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyaz Safi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyaz Safi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyaz Safi 21 Ocak 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сафи Ильяз şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyaz Safi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyaz Safi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyaz Safi'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlyaz Safi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyaz Safi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyaz Safi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyaz Safi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Chist

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Dzerzhinsk

1 Ocak 2020 yılında Smolevichi II

1 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

5 Nisan 2021 yılında Naftan

17 Temmuz 2022 yılında Orsha

31 Aralık 2023 yılında Naftan

İlyaz Safi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyaz Safi şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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