İlyes Cherif El Ouazzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Cherif El Ouazzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyes Cherif El Ouazzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlyes Cherif El Ouazzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlyes Cherif El Ouazzani 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlyes Cherif El Ouazzani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına - tarihinde katılmıştır. İlyes Cherif El Ouazzani'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlyes Cherif El Ouazzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlyes Cherif El Ouazzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlyes Cherif El Ouazzani şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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