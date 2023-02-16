İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlyes Chetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyes Chetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyes Chetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyes Chetti 22 Ocak 1995 tarihinde Annaba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da إلياس شتي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyes Chetti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. İlyes Chetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyes Chetti'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlyes Chetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilyes_chetti23/

İlyes Chettiboyu ve yaşı kaç

İlyes Chetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyes Chetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

İlyes Chetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyes Chetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında USM Annaba

1 Temmuz 2014 yılında US Chaouia

1 Temmuz 2017 yılında JS Kabylie

2 Temmuz 2019 yılında Esperance

19 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

İlyes Chetti kimdir

İlyes Chetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyes Chetti şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

İlyes Chetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 24 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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İlyes Chetti nereli

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