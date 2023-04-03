İlyes Housni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Housni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyes Housni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyes Housni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyes Housni 14 Mayıs 2005 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da إلياس حسني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyes Housni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyes Housni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlyes Housni'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlyes Housni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ilyes.hsn/

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İlyes Housni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyes Housni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlyes Housni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyes Housni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19

İlyes Housni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyes Housni şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlyes Housni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Bonneuil-sur-Marne (2010-2011), US Créteil-Lusitanos (2011-2014), RC Joinville (2014-2016), Paris FC (2016-2017), ASJ Aubervilliers (2017-2019), Paris Saint-Germain (2019-)

Fransa U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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