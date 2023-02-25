İlyes Yaiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Yaiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlyes Yaiche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlyes Yaiche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlyes Yaiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Yaiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlyes Yaiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Yaiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyes Yaiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyes Yaiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyes Yaiche 27 Ekim 1997 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da إلياس يعيش şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyes Yaiche Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. İlyes Yaiche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlyes Yaiche'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlyes Yaiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyes Yaiche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

İlyes Yaiche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyes Yaiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

20 Temmuz 2018 yılında NA Hussein Dey

31 Aralık 2019 yılında USM Alger

18 Eylül 2020 yılında CS Constantine

31 Ocak 2022 yılında Qadsia SC

18 Ocak 2023 yılında USM Khenchela

İlyes Yaiche kimdir

İlyes Yaiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyes Yaiche şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USM El Harrach (-2016)

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İlyes Yaiche nereli

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