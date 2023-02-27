İlyess Jeridi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyess Jeridi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyess Jeridi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyess Jeridi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyess Jeridi 27 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da إلياس الجريدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyess Jeridi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSkills yapmaktadır. İlyess Jeridi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlyess Jeridi'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlyess Jeridi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyess Jeridi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyess Jeridi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyess Jeridi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2017 yılında Stade Tunisien

31 Temmuz 2019 yılında Hesperange

30 Haziran 2020 yılında Stade Tunisien

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2021 yılında Ain Sud

31 Ağustos 2022 yılında CS Fola Esch

İlyess Jeridi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyess Jeridi şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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