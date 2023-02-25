İmad Benchlef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Benchlef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Benchlef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Benchlef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Benchlef 12 Ekim 1993 tarihinde Hassi Bahbah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Benchlef Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmad Benchlef'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmad Benchlef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Benchlef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Benchlef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Benchlef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında JS El Biar

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

21 Temmuz 2019 yılında NA Hussein Dey

2 Temmuz 2022 yılında USM Alger

İmad Benchlef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Benchlef şuan USM Alger takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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