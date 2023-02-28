İmad El Kabbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad El Kabbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad El Kabbou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad El Kabbou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad El Kabbou 2 Nisan 2000 tarihinde Lakrakcha şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Imad El Kabbou Elazz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad El Kabbou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. İmad El Kabbou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmad El Kabbou'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmad El Kabbou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imadelkabbou7/

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İmad El Kabbou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad El Kabbou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İmad El Kabbou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad El Kabbou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U16

1 Temmuz 2016 yılında Barça U18

1 Kasım 2016 yılında Sabadell U19

1 Ocak 2017 yılında Mercantil Juv.A

1 Temmuz 2017 yılında Reus D. Juv. A

23 Ağustos 2019 yılında Fasano

21 Aralık 2019 yılında Ponte S. Pietro

30 Eylül 2020 yılında Palencia CF

1 Temmuz 2021 yılında FC Ascó

14 Ocak 2022 yılında UE Santa Coloma

25 Ocak 2023 yılında Aswan SC

İmad El Kabbou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad El Kabbou şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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