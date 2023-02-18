İmad Khannouss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Khannouss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Khannouss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Khannouss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Khannouss 1 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Khannouss Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmad Khannouss, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İmad Khannouss'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmad Khannouss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Khannouss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Khannouss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Khannouss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında AS Salé

1 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

11 Ağu 2022 yılında Wydad AC

İmad Khannouss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Khannouss şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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