İmad Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Moussaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Moussaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmad Moussaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmad Moussaoui 26 Kasım 2000 tarihinde Tindouf şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmad Moussaoui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İmad Moussaoui'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İmad Moussaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmad Moussaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında MC El Bayadh
İmad Moussaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmad Moussaoui şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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