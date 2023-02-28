İmadeddine Boubekeur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmadeddine Boubekeur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmadeddine Boubekeur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmadeddine Boubekeur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmadeddine Boubekeur 10 Temmuz 1995 tarihinde Médéa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmadeddine Boubekeur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. İmadeddine Boubekeur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İmadeddine Boubekeur'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İmadeddine Boubekeur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmadeddine Boubekeur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmadeddine Boubekeur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmadeddine Boubekeur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında O Médéa

31 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

5 Ağustos 2022 yılında Wydad AC

4 Eylül 2022 yılında El Masry

İmadeddine Boubekeur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmadeddine Boubekeur şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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