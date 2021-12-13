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İmajinasyon ne demek, TDK'ya göre İmajinasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İmajinasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İmajinasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İmajinasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İmajinasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İmajinasyon ne demek, TDK'ya göre İmajinasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmajinasyon ne demek? İmajinasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imajinasyon kelimesi. Peki imajinasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imajinasyon nedir, imajinasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İMAJİNASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmajinasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İmajinasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre imajinasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İmgelem

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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