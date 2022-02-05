İmalat Çizeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İmalat Çizeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İmalat Çizeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İmalat Çizeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İmalat Çizeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İmalat Çizeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İmalat Çizeri Maaşları

İmalat Çizeri maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük İmalat Çizeri maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmalat Çizeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.05

Meslek Adı :

İmalat Çizeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında çizen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmalat Çizeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarda yeterli görünüş çizmek ve kütüphane oluşturmak,

b) Nokta ve doğrunun izdüşümlerini çizmek,

c) Düzlem yüzeylerin ve cisimlerin izdüşümlerini çizmek,

d) Düzlemle, doğrunun, düzlemin ve cisimlerin ara kesitlerini çizmek,

e) Cisimle, cisimleri ara kesitlerini ve açınımlarını çizmek,

f) Üç boyutlu ortamda çizim yapmak ve düzenleme komutlarını kullanmak,

g) Katı-yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak,

h) Modelden görünüş çıkarmak, hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak,

i) Makine parçalarını üç boyutlu çizmek ve animasyon yapmak,

j) Parça işlem analizi oluşturmak ve CNC kod türetmek,

k) Parça sıfırlaması yapmak, işleme parametrelerini oluşturmak ve CNC tezgâhlarına dosya aktarımı yapmak,

l) Sac metal kalıp ve mekanizmalar resmi çizmek,

m) Hacim ve plastik şekillendirme kalıp resmi çizmek,

n) Model ve döküm resmi çizmek,

o) Mekanizma devre şeması ve montaj resmi çizmek,

p) Bağlantı detayı ve montaj resimleri çizmek,

q) Diyagram ve bakım planı hazırlamak ve çizmek,

r) Katalog hazırlamak ve arşivleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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